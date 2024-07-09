Разведчик российской группировки войск «Днепр» с позывным «Небо» рассказал журналистам РИА Новости, что украинские боевики применяли против российских военнослужащих запрещенный отравляющий газ на Херсонском направлении. По мнению бойца, противник использовал против ВС РФ фосген, широко применяемый в годы Первой мировой. Сейчас это вещество состоит в списке запрещенных.

«Небо» отметил, что это очень опасный газ, вызывающий удушение при вдыхании его паров. В результате контакта с ним у человека возникают серьезные последствия с легочной системой. Нередки смертельные случаи.

«Ребята не знают, что с ним делать, если честно. Такая противная штука. Сейчас закончил тактическую медицину в военной академии, и вот был как раз случай на фронте с этим газом. То есть, очень печальный опыт», – рассказала разведчик.

Согласно Гаагской декларации от 1899 года применение отравляющих веществ в военных целях запрещено. По сообщению начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС генерал-лейтенант Игоря Кириллова, за время СВО Минобороны России было зафиксировано более 400 случаев применения ВСУ токсичных запрещенных веществ на фронте против солдат ВС Рф.