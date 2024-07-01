План незаметного подхода к позициям противника, разработанный десантниками тульского гвардейского соединения ВДВ, помог в освобождении населенного пункта Раздоловка в ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации.

По словам командира штурмовой роты ВС РФ Евгения, освободить населенный пункт удалось благодаря слаженной работе штурмовиков, роты разведки и артиллеристов. Благодаря актуальным разведывательным данным десантники смогли разработать план скрытого подхода к позициям ВСУ. При этом артиллеристы обеспечили прикрытие штурмовой роты в момент подхода к позициям противника.

«Мы разработали план… Парни зашли, противник не ожидал этого… важный перекрёсток, который нам был необходим, был взят под наш контроль…», – рассказал о штурме командир штурмовиков ВС РФ Евгений.

Выбив противника с позиций, расположенных на перекрестке, другие штурмовые группы смогли выдавить противника, засевшего в населенном пункте. Таким образом, благодаря слаженным действиям разным подразделения ВС РФ удалось освободить село Раздоловка в ДНР.