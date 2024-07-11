Расчет противотанковой пушки “Рапира” сбил семь FPV-беспилотников ВСУ, используя для этой цели обычные охотничьи ружья. Командир подразделения с позывным “Путник” рассказал, что это вооружение постоянно задействуется для борьбы с дронами.

“Когда даётся команда, что идёт FPV, ребята занимают безопасные позиции. Чтобы сберечь орудие, отстреливаем из ружей. За последнее время семь сбили точно. Если мы бьём из пушки, то сюда идёт рой этих дронов”, – приводит слова военнослужащего агентство ТАСС.

Кроме того, в распоряжении расчета имеется станция радиоэлектронной борьбы, которая глушит сигнал операторов БПЛА и тем самым вынуждают дроны либо улетать обратно, либо приземляться.

Иногда бойцы комбинируют РЭБ, охотничьи ружья и автоматы, чтобы добиться максимальной эффективности уничтожения вражеских БПЛА и защитить от их атак пушки.