Участник специальной военной операции, находящийся на лечении в военном госпитале в Саратове попросил перевести его в другое медучреждение, чтобы он смог должным образом пройти реабилитацию после полученного ранения. Как рассказал военнослужащий журналистам, хирург порекомендовал ему перевестись в другую медчасть, где есть специальные тренажеры для восстановления его травмы.

Когда военный обратился к должностному лицу с соответствующей просьбой, то получил отказ в очень грубой форме с использованием нецензурной лексики.

«Как хочешь, так ногу и разрабатывай, пошел вон отсюда», – получил он ответ (нецензцрные выражения в цитате опущены).

Кроме того, солдат рассказал, что в госпитале не работает лифт. По его словам, ему проблематично спускаться с четвертого этажа на рентген, расположенный на первом этаже, так как врачи запретили ему ходить по ступенькам.

Военнослужащий отметил, что пытался поговорить с руководством госпиталя, но это не дало никаких результатов. Журналисты попытались взять комментарий у представителей медучреждения, но, услышав суть вопроса, там просто бросили трубку.