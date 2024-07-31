Ранее популярный у россиян курортный поселок Архипо-Осиповка на Черном море в этом году не оправдал ожиданий туристов. В Сети то и дело появляются недовольные отзывы, связанные с переполненными пляжами, завышенными буквально на все ценами и низкокачественным сервисом.

Многие туристы жалуются на огромное количество отдыхающих на пляжах.

«Зайти в море – целый квест, – делятся впечатлениями в соцсетях отдыхающие. – Такое ощущение, что ты не на море, а в час пик в метро: толпы людей, теснота, ни о каком личном пространстве речи не идет».

Еще одной проблемой для туристов стали высокие цены. По словам отдыхающих, в Архипо-Осиповке приходится переплачивать за все: от аренды жилья до продуктов питания и сувениров. Многие отмечают, что цены на курорте значительно завышены по сравнению с другими местами отдыха на Черном море.

Качество еды на курорте также вызвало недовольство у туристов. В отзывах они рассказывают о случаях отравления некачественным алкоголем и шашлыком из мяса сомнительной свежести. Чтобы не испортить отпуск, отдыхающие были вынуждены очень тщательно перебирать кафе и рестораны.

Эти проблемы серьезно подорвали репутацию Архипо-Осиповки как комфортного и доступного курорта. Многие отдыхающие заявляют, что в следующем году предпочтут другие места для отдыха на Черном море, где не придется сталкиваться с такими неудобствами.