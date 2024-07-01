Американский актер египетского происхождения Рами Малек спровоцировал слухи о вероятной помолвке с актрисой Эммой Коррин, которая прославилась благодаря роли принцессы Дианы в британском сериале «Корона».

Папарацци удалось запечатлеть Эмму во время велопрогулки в Лондоне. На снимках отчетливо видно, что на безымянном пальце левой руки актрисы красовалось кольцо, похожее на обручальное. В связи с этими снимками, представители прессы предположили, что Эмма Коррин получила предложение руки и сердца от 43-летнего актера.

Однако ни Рами, ни Эмма эту новость никак не прокомментировали. Актеры вообще предпочитают скрывать свою личную жизнь от общественности. Поэтому очень редко появляются на публичных мероприятиях вместе.

Рами Малек состоит в отношениях с 28-летней актрисой уже год. Ранее он встречался с актрисой Люси Бойтон целых пять лет. Пара была помолвлена, однако до свадьбы дело не дошло – актеры решили расстаться.