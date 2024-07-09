Российские ВС хорошо держат удар в Волчанске, не давая ВСУ развивать свои контратаки. Однако Киев все равно перебрасывает на это направление все новые и новые силы.

Военнослужащий ВС РФ Александр рассказал порталу “ФедералПресс”, что украинские боевики больше похожи на “зомби”. Они “прут в атаки”, полностью игнорируя потери и инстинкт самосохранения.

Ничего удивительного в этом нет, ранее российские военные неоднократно рассказывали об употреблении украинскими боевиками тяжелых наркотиков и психотропных препаратов. Они дают возможность некоторое время не испытывать боль, придают силы, “гонят” вперед, несмотря ни на что.

В подземных бункерах Авдеевки были обнаружены целые склады этих препаратов, хранящихся в холодильниках. Подавляющее их большинство разработано и изготовлено в Швейцарии.