Экс-подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров поделился с РИА Новости своими мыслями относительно текущей ситуации на востоке Украины. Он предполагает, что Киев может использовать тактику провокаций для улучшения своих позиций перед началом мирных переговоров.

Эксперт напомнил, что украинские диверсионно-разведывательные группы уже предпринимали попытки проникнуть на территорию России в марте текущего года. Эти попытки были сорваны российскими военными. Потери украинской стороны в ходе этих операций были значительны: более 3,5 тысячи человек, из которых 790 – безвозвратные потери.

Прозоров также указывает на потери вооружения, включая 23 танка и 34 единицы бронетехники, что свидетельствует о масштабах столкновений. В частности, были уничтожены 11 бронетранспортеров Bradley и пять пусковых установок РСЗО Vampire, а также вертолет Ми-8.

Экс-подполковник считает, что Украина пытается использовать такие акции для укрепления своих позиций на международной арене.

“Нужно это Зеленскому, чтобы своим кукловодам на Западе показать свою значимость,” — сказал он, подчеркивая, что эти действия могут быть направлены на улучшение переговорных позиций Украины.

Прозоров также выразил мнение, что даже если украинским силам удастся захватить территорию, это будет временным. Буквально через неделю их погонят обратно, но Киев при этом успеет создать “красивую картинку” и растрезвонить на весь мир чуть ли не о “победе”. Таким образом он попытается “сдать себе хорошие карты” перед дипломатическим урегулированием конфликта.