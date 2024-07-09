Телеканал BBC извинился перед Криштиану Роналду за неудачную шутку во время трансляции матча Евро-2024 Португалия-Словения.

В дополнительное время, на 105-й минуте игры Роналду мог забить победный гол с пенальти, однако вратарь его отразил. На экране вместо имени и фамилии футболиста появилась надпись Misstiano Penaldo, которую можно перевести на русский язык как “Промахтино Пеналдо”.

Это вызвало весьма бурное обсуждение зрителей. Кроме того, надпись чуть не стала причиной серьезного скандала. Однако телеканал объяснил, почему было сделано именно так.

«Подпись была просто задумана как игра слов, которую мы уже много раз делали в аналитических графиках. Никакого оскорбления не было. Мы неоднократно положительно отзывались о Роналду, в том числе, когда перед матчем Жозе Фонте подчеркнул преданность Роналду тренировкам, сказав, что именно поэтому он один из лучших в истории», – сообщили представители BBC.

Напомним, Роналду на Евро-2024 не удалось забить ни одного мяча с игры. Несмотря на это, с его помощью сборная Португалии дошла до четвертьфинала, уступив там по пенальти французам.