Операция по восстановлению лица четырехлетнего мальчика, проведенная в Краснодаре после укуса собаки, продолжает волновать общественность и медицинское сообщество. Микрохирург Алексей Дикарев, решившийся на эту сложную процедуру, дал комментарии по этому поводу в беседе с «КП-Краснодар».

По словам Дикарева, в учебниках по микрохирургии укушенные раны описываются как крайне рискованные для ушивания из-за высокой вероятности инфицирования. Несмотря на это, он принял решение провести операцию, считая, что значительные научные достижения происходят именно тогда, когда кто-то решается выйти за рамки установленных канонов.

“По-моему, все самые яркие достижения науки произошли именно потому, что кто-то прыгнул выше головы и выше тех канонов, которыми предписано пользоваться”, — подчеркнул Дикарев.

Ситуация с маленьким Сашей, которому исполнилось четыре года, началась весной, когда мальчик из Карачаево-Черкесии залез в будку за мячиком и столкнулся с агрессией домашней овчарки. Пес напал на ребенка, серьезно повредив его лицо и вырвав кожу со лба, носа и щеки. Родители оперативно доставили мальчика в республиканскую больницу, где медики остановили кровотечение, восстановили дыхание и ввели его в медикаментозный сон.

Поврежденные участки лица были обработаны специальными растворами и помещены в стерильные условия. Однако местные медики не решились на операцию и обратились к микрохирургу Алексею Дикареву в Краснодаре. Он провел рискованную операцию, вызвавшую неоднозначную реакцию среди коллег.

Несмотря на критику, операция прошла успешно. Маленький Саша уже занимается своими любимыми делами, хотя с рядом ограничений. Случай подчеркнул важность готовности врачей к риску ради спасения жизней и восстановления здоровья пациентов.

История Саши и самоотверженность Дикарева стали предметом обсуждения в медицинском сообществе и среди широкой общественности. Многие выражают поддержку хирургу, отмечая его смелость и профессионализм.