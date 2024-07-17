ВСУ вновь осуществили атаку на Белгородскую область. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, атака вражеским беспилотником привела к гибели молодых супругов.

Украинский FPV-дрон атаковал автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, являющиеся супругами. Это произошло в районе хутора Церковный Краснооктябрьского сельского поселения Белгородской области. Оба супруга погибли на месте в результате возгорания автомобиля. Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть мужа и жены.

«В районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте», – сообщил Гладков в своем Телеграм-канале.

Гладков выразил соболезнования близким погибших от рук украинских боевиков, отметив, что это также и его личное горе. Губернатор региона подчеркнул, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших в результате атаки ВСУ.