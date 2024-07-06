Американский президент Джо Байден побеседовал с журналистом канала ABC News и утвердительно ответил на вопрос, сможет ли он следующие четыре года «эффективно работать» на благо страны. Кроме того, президент США заявил, что якобы остановил российского президента Владимира Путина.

«Я тот парень, который сплотил НАТО. Никто не думал, что я смогу его расширить. Я тот парень, который остановил Путина. Никто не думал, что это может произойти», – заявил лидер США.

Байден ранее неоднократно негативно высказывался в адрес президента России Владимира Путина. В своем интервью для ABC News, которое состоялось в июне, он оправдал поставки дальнобойного оружия на Украину своей неприязнью к президенту РФ.

«Я знаю его (Владимира Путина – ред.) более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он непорядочный человек», – заявил Байден.

Кроме того, президент США с уверенностью заявил, что не баллотировался вновь на пост лидера Белого дома, если бы не был уверен, что «лучше других понимает, каким образом вывести свою страну на новый уровень». Также он уверен, что победит Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.