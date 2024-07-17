Конфликт между Российской Федерацией и блоком НАТО может начаться в случае поражения Украины. Об этом в беседе с корреспондентом издания Wirtualna Polska заявил президент Польши Анджей Дуда.

По его словам, потенциальный вооруженный конфликт между Североатлантическим альянсом и Российской Федерацией может начаться в случае поражения украинской армии на поле боя. При этом Анджей Дуда добавил, что блок НАТО уже начал подготовку к возможному конфликту с Россией.

Ранее немецкое издание Der Spiegel опубликовало план действий немецкой армии в случае возможного военного конфликта на восточном фланге Североатлантического альянса. При этом основным противником Германии в возможном противостоянии на восточном фланге будет выступать Российская Федерация. В соответствии с опубликованным планом, более 800 тысяч военнослужащих блока НАТО должны быть переброшены на восток в течение трех-шести месяцев.