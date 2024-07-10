Многие европейские страны уже осознали, что ситуация на Украине в скором времени перерастет в глобальный конфликт. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своей статье «Правительства Европы в гуще военного конфликта».

По словам венгерского политика, с каждым днем Европейский Союз приближается еще на шаг к вратам ада. Ситуация, связанная с враждой Запада и России настолько накалилась, что впереди нет светлого будущего, подчеркивает венгерский премьер. В Евросоюзе в последнее время практически ежедневно предпринимаются действия, свидетельствующие к подготовке к полномасштабному конфликту с Россией.

«Нас осыпают этим каждый день: сотни миллиардов евро — Украине, размещение ядерного оружия посреди Европы, вербовка наших сыновей в иностранные армии, миссия НАТО на Украине», – написала Орбан.

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что необходимо остановить «поезд, у которого нет тормозов, а машинист сошел с ума». Он заявил, что нужно успеть сойти с поезда смерти хоты бы тем, кто не хочет принимать участие в военном конфликте.