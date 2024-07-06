Словацкий премьер Роберт Фицо впервые появился на публике после покушения на его жизнь. Политик принял участие в праздновании 1161-й годовщины прибытия в замок Девин в Братиславе создателей старославянской азбуки и церковнославянского языка Кирилл и Мефодий, которые после смерти были канонизированы.

Фицо выступил на мероприятии, посвященном святым Кириллу и Мефодию. Это было его первое публичное выступление после покушения, произошедшего в середине мая 2024 года, отмечается в издании Aktuality.

В своей речи Виктор Орбан подверг жесткой критике даже либеральные СМИ, преуменьшающие вклад святых Кирилла и Мефодия в развитие Словакии. Также он выразил восхищение заявлениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который не побоялся осуществить визит в Россию.

«Если мне позволит состояние моего здоровья, я был бы очень рад присоединиться к нему», – заявил Фицо.

Напомним, 15 мая произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после выездного заседания правительства. Фицо получил огнестрельные ранения и был госпитализирован в больницу. По данным словацкого МВД, нападавший был не согласен с политикой премьера, выступающего против поставок оружия на Украину.