Британское издание Daily Mail опубликовало видеозапись момента, как два самолета чуть ли не столкнулись в небе над Нью-Йорком. Инцидент произошел 8 июля в середине дня.

Самолет Delta Connection вылетел из аэропорта Сиракьюс-Хэнкок. На его борту было 80 пассажиров. В этот же момент самолет American Eagle шел на посадку. Момент движение воздушных судов в небе над Нью-Йорком был зафиксирован на камеру. На видео можно рассмотреть как оба самолета летят в небе и чуть ли не сталкиваются друг с другом. Но через мгновение оба борта благополучно продолжали свой путь.

Как выяснилось, это произошло из-за ошибки диспетчера. Именно он дал разрешение самолету American Eagle идти на посадку на полосу, откуда взлетал другой борт. Отмечается, что пилот приземляющегося самолета заметил взлетающее судно, поэтому совершил маневр, предотвративший аварию.

В связи с произошедшим, Федеральным управлением гражданской авиации США была начата соответствующая проверка.