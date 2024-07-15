Сразу несколько авиабомб ФАБ-3000 прилетели по фенольному заводу в населенном пункте Нью-Йорк в ДНР. На этом предприятии обосновалась крупная база боевиков ВСУ, сообщило издание “Известия”.

Авторы публикации выложили фото и видео, на которых запечатлена эта атака. На них видно, что бомбы синхронно прилетают по зданиям на предприятии.

Удар был нанесен после получения информации от разведки, согласно которым на заводе располагался командный пункт ВСУ.

Авиабомбы ФАБ-3000 разработаны в 1954 году. Это, по словам экспертов, боезаряд повышенного могущества, который в бетонобойном своем варианте способен прошить здание насквозь от крыши до фундамента, разорваться уже под землей и оставить после себя лунный пейзаж.