В бессмысленных боях за Крынки в Херсонской области ВСУ потеряли более пяти тысяч военнослужащих. Такую статистику привел координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он напомнил, что населенный пункт постоянно находился под контролем ВС РФ, однако украинское командование отправляло туда один десант за другим. Российские войска весьма активно “лупили” и лодки с десантниками, и позиции ВСУ непосредственно в селе, в котором Киев хотел устроить плацдарм.

В данный момент позиции все уничтожены, держать оборону просто негде. В подвалах частных домов спрятано огромное количество тел погибших боевиков ВСУ. Также трупы разбросаны по всему селу, так как в один момент места в подвалах стало катастрофически н хватать из-за большого количества потерь.