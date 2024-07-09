Соединенные Штаты намерены использовать инцидент с попаданием ракеты по детской больнице “Охматдет” в Киеве для эскалации противостояния и для наращивания поставок вооружений на Украину. Поэтому они умалчивают, что речь идет об украинском зенитном боезаряде, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

“Мы не впервые наблюдаем за тем, как киевский режим внаглую списывает собственные варварские преступления на Российскую Федерацию”, – говорится в заявлении дипломатического ведомства.

При этом США моментально подхватили украинское вранье и разводят истерику вокруг него, чтобы спровоцировать возмущение как можно большего числа государств.

В Минобороны РФ ранее заявили, что на фото и видеоматериалах хорошо видно, что в больницу попала ракета украинской ПВО. Поэтому любые обвинения украинской стороны – это провокация.