Украина созывает заседание Совета Безопасности ООН на 9 июля в связи с массированной атакой на Киев. Однако в распоряжении России имеются неопровержимые доказательства с помощью которых она опровергнет обвинения в ударах по гражданским объектам, заявил первый зампостпреда РФ при Организации объединенных наций Дмитрий Полянский.

“Наше председательство планирует провести его завтра, 9 июля, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве). Ознакомим коллег с фактами, которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия”, – заявил он.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что украинская версия действительно не соответствует реальным событиям. ВСУ размещают ПВО в городской черте, после чего зенитные ракеты летят по жилым домам и гражданским объектам. Это уже не первая такая провокация Киева, он регулярно повторяет одно и то же с начала СВО.