Египтянин, воевавший в составе российской армии в зоне проведения специальной военной операции на Украине, получил российский паспорт. Теперь же он решил отказаться от гражданства России.

По словам египтянина, у него был подписан годовой контракт с Министерством обороны РФ. После этого он проходил военную службу в Донбассе. Когда его контракт закончился, то руководство сообщило ему о продлении на службе на неопределенный срок. Мужчина утверждает, что во время подписания документов ему никто не сообщил о продлении периода мобилизации. Он считает, что должностные лица в Министерстве обороны прекрасно знали о соответствующем приказе, и должны были предупредить его об этом.

В египетском посольстве бойцу сообщили, что не смогут ему помочь, пока он является гражданином России. Поэтому египтянин пришел в соответствующий орган, чтобы аннулировать свое российское гражданство. Но у него возникли сложности в попытке подачи соответствующего документа – его обвинили в самовольном оставлении части. Но после выяснения всех обстоятельств, ему не было предъявлено никаких обвинений.