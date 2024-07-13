Бывший сотрудник польской полиции перешел “на темную сторону” и стал мошенником, обманывая людей, нуждающихся в юридической помощи. При этом он менял имена и внешность, а после объявления в розыск внедрился в женскую футбольную команду города Гдыня под личиной вратаря.

На протяжении восьми месяцев Анджей выдавал себя за девушку и весьма неплохо выступал за женскую команду. Однако президент клуба совершенно случайно раскрыл обман.

Он пытался связаться с “вратарем Джоанной”, однако на звонок ответил неизвестный Анджей. Глава футбольного клуба заинтересовался этим инцидентом и быстро выяснил, кто стоит на воротах у него в команде.

В результате мошенника разоблачили и сдали польской полиции, которая теперь готовит доказательную базу для суда.