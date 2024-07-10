Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, находящийся в Вашингтоне на саммите НАТО, заявил, что страна не собирается сбивать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, если это не одобрит Североатлантический альянс.

В интервью Polskie Radio глава польского военного ведомства высказался в том духе, что этот вопрос должен быть обязательно согласован с НАТО. Однако уже понятно, что Альянс вряд ли пойдет на подобный шаг. Во всяком случае в США уже заявили, что блок не пойдет на дополнительную эскалацию, которая может втянуть его в конфликт.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о начале дискуссии по уничтожению российских ракет над украинской территорией. При этом польская сторона обещала Киеву только обсудить этот вопрос со странами-участницами НАТО.