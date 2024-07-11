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Польша намерена на своей территории создавать и готовить к отправке в зону специальной военной операции добровольческие подразделения ВСУ. В них будут приниматься беженцы с Украины, сообщил глава Бюро национальной безопасности Яцек Севера.

Он отметил, что в польском городе Быдгощ располагается тренировочная и аналитическая база Североатлантического альянса. Именно она будет использоваться для подготовки мигрантов-добровольцев.

Возможности этой базы неограничены, заявил Севера. На ней можно подготовить миллионы беженцев для службы в рядах украинской армии. По словам чиновника, очень многие граждане Украины, которые сейчас находятся в Европе, готовы примнкуть к добровольческим формированиям.