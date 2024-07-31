Вооруженные силы Польши приступили к созданию новой дивизии, в состав которой будут включены танки производства США и Южной Кореи, для защиты границы с Белоруссией. Об этом в своем материале сообщает польское издание TVP Info со ссылкой на заявление министра обороны республики Владислава Косиняк-Камыша.

По его словам, в настоящий момент идет формирование 1-й пехотной дивизии Легионов. Глава оборонного ведомства Польши отметил, что одна из бригад новой дивизии будет размещена в Белостоке недалеко от границы с Белоруссией.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что создание новой дивизии позволит укрепить восточный фланг Североатлантического альянса. Новое военное формирование польской армии должно получить южнокорейские танк К2 Black Panther и самоходную артиллерийскую установку К9 Thunder. Также в состав новой дивизии поступят польская САУ Krab и американские танки Abrams.

Ранее польский министр обороны объявил о начале операции по защите границе с Белоруссией под названием «Безопасное Подлясье». В данной операции будут задействованы 17 000 военнослужащих, 8000 из которых будут дислоцироваться непосредственно на границе, а 9000 будут входить в состав стратегического резерва.