Бывший руководитель пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает, что сокрушительные удары России по украинским военным аэродромам могут вынудить Запад изменить решение по отправке в Киев истребителей F-16.

Киев всего за несколько дней потерял больше десяти самолетов Су-27 и МиГ-29. На Западе понимают, что нечто подобное вполне может произойти и с дорогостоящими американскими истребителями. Поэтому отправлять их на Украину, чтобы ВС РФ быстро их уничтожили, нет никакого смысла.

“Если мы сейчас теряем наши МиГи и наши «сушки», то где уверенность, что наши западные партнёры готовы тут и сейчас передавать нам F-16? Чтобы мы их также, в таких же обстоятельствах при условии абсолютного господства российской авиации потеряли? Ответ, очевидно, нет”, – приводит слова полковника ВСУ РИА Новости.

Если же Россия продолжит крушить аэродромы (а останавливаться она, по всей видимости, не собирается), сомнения Запада лишь усилятся и шансы на получение F-16 упадут до нуля.