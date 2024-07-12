Представитель президиума Общественной организации “Офицеры России” полковник Тимур Сыртланов рассказал РИА Новости, что Киев 10 лет готовился к противостоянию с Россией. Одним из этапов такой подготовки было создание крупной агентурной сети на Крымском полуострове.

Украина вербовала сотни людей, применяя в основном методы шантажа и угроз, создавала диверсионные и агентурные группы для организации и исполнения терактов на российской территории.

Сыртланов напомнил печальную участь тех диверсантов, которые уже пытались устроить теракты в России и призвал так называемые “спящие ячейки” хорошо взвешивать возможные последствия своих действий. Также ветеран подразделений специального назначения отметил, что спецслужбы РФ найдут и накажут всех, кто состоит в диверсионно-разведывательных группах или работает на врага, передавая ему ценную секретную информацию.