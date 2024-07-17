ВС Украины готовились саботировать обмен военнопленными с Россией. Именно поэтому неподалеку от назначенного места буквально перед самым обменом прилетел украинский дрон-камикадзе, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он напомнил, что дрон атаковал вышку сотовой связи недалеко от точки обмена пленными. Таким образом украинские боевики хотели не дать возможности нашим бойцам связаться с родными и сообщить, что они возвращаются домой. Но это не единственная причина.

Главной задачей было все же создание очередной информационной бомбы. Это обычная практика, именно ВСУ сбили самолет Ил-76 со своими же пленными, а потом долго пытались доказать, что это сделала Россия. Не исключено, что и на этот раз планировалось нечто подобное.