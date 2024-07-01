Киев заявляет о необходимости призвать в армию 600-700 тысяч человек, однако реальный мобилизационный ресурс Украины составляет не более 250 тысяч.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал порталу Lenta.ru, что в данный момент у Киева еще есть остатки резервов. Но ситуация быстро ухудшается и совсем скоро станет критической. Часть военнообязанных мужчин сумела «просочиться» сквозь границу и находится в Европе, откуда уже вряд ли вернется. Также многие уже получили ранения и не в состоянии участвовать в боевых действиях.

У Киева очень много проблем, включая финансовые и экономические. Но все же главная из них, по мнению аналитика, это нехватка мобилизационного ресурса. Чтобы там не говорили политики о «миллионной армии», собрать столько людей уже не получится.