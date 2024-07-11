Уже летом на Украину будет отправлена первая партия истребителей F-16, заявил на саммите НАТО глава Госдепа США Энтони Блинкен. Полковник запаса ВС РФ Сергей Хатылев уверен, что Вашингтон пытается сбить Россию с толку подобными заявлениями.

Он считает, что на Украине истребители F-16 точно базироваться не будут. ВС РФ наносят высокоточные ракетные удары по аэродромам, которые готовились для их приема, а дальности этого вооружения хватит и для поражения любых других авиабаз в разных уголках страны.

США отлично это понимают, поэтому самолеты будут постоянно находиться за границей. Украинские же аэродромы они будут использовать как промежуточные (аэродромы подскока). Либо начнут имитировать взлеты с баз ВСУ.

Кроме того, у Киева есть проблема с количеством пилотов. Их 60 летчиков, которые начинали проходить обучение, сейчас готовы летать не более 20. А двадцать истребителей – это ничто.

Хатылев также прокомментировал удары зенитной-ракетой ВСУ по детской больнице в Киеве и поражение бункера с генералами утром в четверг, 11 июля. Он отметил, что “криворукие украинцы сами разрушают свои же города”. Кроме того, их чрезмерная любовь к самогонке под сало и болтовне приводит к сдаче важных позиций, как это и получилось с вышеупомянутым бункером.