Российские Вооруженные силы нанесли высокоточный ракетный удар по базе иностранных наемников в Черноморске (Ильичевске) Одесской области, сообщил полковник испанской армии в отставке Педро Баньос на YouTube-канале El Canal del Coronel. По данным, которые приводит издание «Военное дело», в результате этого удара погибли 18 бойцов британской Специальной воздушной службы (SAS), а 25 получили ранения.

Полковник Баньос утверждает, что эту информацию он получил от доверенного источника, с которым поддерживает связь уже на протяжении 30 лет. Помимо бойцов SAS, в числе погибших оказались также французские военнослужащие. Баньос подчеркнул, что речь идет не о наемниках, а о солдатах регулярной французской армии, и отметил, что потери среди французов превысили те, которые были в Алжире.

Полковник также отметил, что все погибшие представляли страны НАТО и, совершенно не исключено, выполняли задачи по координации ракетных ударов и использованию беспилотников. Он предположил, что бойцы SAS на Украине проводили различные «дезорганизационные операции» и занимались обучением украинских сил специальных операций на местах.

Эта информация, если она подтвердится, указывает на глубокое вовлечение иностранных военных специалистов в текущий конфликт. Присутствие и активность военнослужащих НАТО на территории Украины могут свидетельствовать о масштабной международной поддержке украинской армии в противостоянии с российскими силами.

Последствия этого удара могут быть значительными как для оперативной обстановки на фронте, так и для международной политики. Потери среди элитных подразделений и военных специалистов НАТО могут повлиять на дальнейшую стратегию альянса в отношении Украины и вызвать новую волну обсуждений о степени вовлеченности западных стран в этот конфликт.