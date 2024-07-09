Если ВС РФ продолжат успешное продвижение вперед на Харьковском направлении, Зеленский может отдать приказ о затопление части региона. В том числе, и областного центра, считает военный эксперт Геннадий Алехин.

Полковник запаса объяснил, что в его распоряжении имеется информация, подтверждающая, что президент Украины может отдать такой приказ, чтоб остановить продвижение российских войск.

Для затопления Харькова и части области достаточно подорвать две ключевые дамбы, расположенные на Печенежском и Травянском водохранилищах. Эти объекты несколько последних месяцев внимательно изучали зарубежные спецы, поэтому не исключено, что они уже либо заложили бомбы, либо определили точки, где это можно сделать.

После взрыва сразу двух дамб Харьков подвергнется серьезным разрушениям, уверен Алехин. Кроме того, некоторые пункты региона может просто смыть мощным потоком воды.