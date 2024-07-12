Соединенные Штаты с их возможностями для разведки отлично знают, что именно украинская ПВО попала по детской больнице в Киеве. Но при этом они продолжают обвинять РФ лишь подтверждая, что их вполне устраивают подобные военные преступления Украины, сообщил порталу News.ru политолог Сергей Марков.

“Салливан имеет данные разведки, поэтому Салливан точно знает, что удар по детской больнице был нанесен ракетой ПВО ВСУ. Это значит, что команда Байдена полностью поддерживает такие военные преступления и такой жесткий тип «пиара на крови ». Увы, это означает планы эскалации”, — уверен эксперт.

Напомним, ранее Джейк Салливан, являющийся советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности, заявил о подготовке Вашингтоном и Киевом “силового ответа” на атаку больницы “Охматдет”.