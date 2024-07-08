Киев вполне осознанно убивает мирное население. Это было понятно еще во время гражданского противостояния в Донбассе. На протяжении 10 лет боевики ВСУ пытаются уничтожить там как можно больше людей, рассказал порталу News.ru политолог Сергей Марков.

Он также отметил, что и смерти мирных украинцев оказываются на руку Киеву. Он играет не них, пытаясь усилить нетерпимость в Европе и США к России и россиянам.

“Убийство как можно большего числа мирных жителей является вполне сознательной политикой украинского неофашистского режима. Они 10 лет пытаются убить как можно больше мирных жителей Донбасса — чтобы запугать их. Это террор”, — отметил эксперт.

Он добавил, что цель Вашингтона и Брюсселя – превратить Украину в Антироссию окончательно, сделать ее послушным инструментов в своих руках. Для этого они готовы помочь киевскому режиму убить еще сотни тысяч жителей страны.