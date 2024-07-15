Российский политолог Ростислав Ищенко считает, что нынешняя ситуация на Украине является аналогичной во время последних месяцев ВОВ. Его словам цитирует издание «Военное дело».

По словам эксперта, ВСУ еще оказывают сопротивление российским силам, однако силы украинской армии уже иссякли, в то время как ВС РФ добиваются значительных успехов на многих участках фронта. Киевский режим требует все больше оружия у стран НАТО, которые не успевают осуществлять поставки. Сейчас у ВСУ серьезный недостаток личного состава, а на передовой украинские подразделения испытывают снарядный голод.

Ищенко уверен, что украинские силы проигрывают ВС России. Сейчас киевский режим оказался в обстоятельствах, аналогичных ситуации нацисткой Германии в конце завершения ВОВ.