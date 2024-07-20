Президент Украины Владимир Зеленский часто заговаривает о переговорах и “силе дипломатии”. Однако все его разговоры заканчиваются одинаково – он начинает выдвигать условия, которые совершенно неприемлемы для России, рассказал Радио Sputnik политолог Ростислав Ищенко.

Руководствуясь какими-то одному ему понятными соображениями, Зеленский требует вывести войска с Донбасса, покинуть Крым, озвучивает гигантские суммы “репараций”, которые Украине якобы должна выплатить Россия. Украинский лидер упрямо не хочет понимать, что на подобных условиях на переговоры с ним просто никто не пойдет.

Ничего не изменит и приход к власти в США Дональда Трампа, отметил Ищенко. Кандидат в президенты сейчас обещает “за 24 часа закончить конфликт”, однако и его условия совершенно не устраивают Россию.

Ее главной целью является совсем не присоединение каких-то новых территорий, а обеспечение собственной безопасности. Те регионы, которые проголосовали за воссоединение с РФ, вообще волновать Соединенные Штаты не должны, это не их дело.