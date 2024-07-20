Президент Украины Владимир Зеленский часто заговаривает о переговорах и “силе дипломатии”. Однако все его разговоры заканчиваются одинаково – он начинает выдвигать условия, которые совершенно неприемлемы для России, рассказал Радио Sputnik политолог Ростислав Ищенко.
Руководствуясь какими-то одному ему понятными соображениями, Зеленский требует вывести войска с Донбасса, покинуть Крым, озвучивает гигантские суммы “репараций”, которые Украине якобы должна выплатить Россия. Украинский лидер упрямо не хочет понимать, что на подобных условиях на переговоры с ним просто никто не пойдет.
Ничего не изменит и приход к власти в США Дональда Трампа, отметил Ищенко. Кандидат в президенты сейчас обещает “за 24 часа закончить конфликт”, однако и его условия совершенно не устраивают Россию.
Ее главной целью является совсем не присоединение каких-то новых территорий, а обеспечение собственной безопасности. Те регионы, которые проголосовали за воссоединение с РФ, вообще волновать Соединенные Штаты не должны, это не их дело.
“РФ необходимо обеспечить собственную безопасность. В 2021 году, когда выдвигался так называемый ультиматум Путина, который американцы не приняли, речь шла о том, чтобы военная инфраструктура НАТО ушла в границы 1997 года. И что мы в ответ слышим? Слышим, что американцы в 2026 году хотят развернуть в Европе ракеты средней дальности в Калининградской области, может еще где-то, может, на Чукотке”, – пояснил Ищенко.