Русская группа “Вагнер”, понесшая потери в ожесточенных боях в Мали, столкнулась со спецназом НАТО в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. Малийский эксперт-политолог Адам Диабатэ уверен, что засаду на бойцов устроил именно западный спецназ, а не туареги, как предполагалось ранее.

“Позавчера и еще до этого мы на самом деле сталкивались со спецназом НАТО. И это то, чего следовало ожидать с учетом сложных механизмов геополитики и ситуации, в которую загнал себя Запад”, — заявил Диабатэ в интервью РИА Новости.

Он привел доказательства своей версии, указывая на высокую степень планирования, тактику, логистику и систему эвакуации нападавших, которые соответствовали стандартам НАТО.

“Всё было так, как на Западе. Так что это был именно западный спецназ под прикрытием”, — подчеркнул политолог.

Пресс-служба военной компании “Вагнер” подтвердила, что в окрестностях Тин-Заутин с 22 по 27 июля 2024 года произошли ожесточенные бои с боевиками из “Координационного движения Азавад” (CMA) и запрещенной в России террористической группировки “Аль-Каида в Сахеле” (JNIM).

27 июля колонна “Вагнера” попала в засаду, в результате чего погибло от 20 до 50 бойцов. Несколько русских, включая медика и штурмовика, были захвачены в плен. Ранее сообщалось, что все пленные возвращены.

В ответ на нападение 28 июля по городу Тинхаватин был нанесен авиаудар, в результате которого были уничтожены десятки радикалов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По данным сенегальского издания Senenews, власти Мали и Мавритании начали совместное расследование по факту связи напавших террористов с украинскими инструкторами.