Французский политический эксперт паскаль Бонифас заявил, что в победу ВСУ в украино-российском конфликте уже никто не верит. Поэтому о возвращении Киевом утраченных территорий не может быть и речи, так как инициатива на фронте находится у российской армии.

Бонифас подчеркнул, что с каждым днем российская армия добивается все больших успехов в зоне боевых действий, а в победу ВСУ на фронте уже давно никто не верит.

«Никто не верит, что Украина вернет территории, потерянные ею с 2022 года», – такое мнение французский политолог высказал в эфире телеканала TV5.

Кроме того, Бонифас уверен, что если в выборах президента США победу одержит Дональд Трамп, а во Франции власть отойдет правым партиям во главе с лидером «Национального объединения» Жорданом Барделлом, который займет кресло премьер-министра страны, то позиция России на международной арене усилится. По мнению политолога, если правые придут к власти во Франции, то они обязательно пересмотрят свое отношение с Киевом и прекратят военную поддержку Украины.