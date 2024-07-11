По результатам саммита НАТО, прошедшего в Вашингтоне, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин сделал два основных политических вывода.

По словам эксперта, подписанная странами-членами альянса декларация, свидетельствует о пособничестве интересам Соединенных Штатов. При этом Киев может и дальше рассчитывать на поддержку военного блока.

«Я выделил бы два основных момента. Во-первых, несмотря на всю риторику, всё равно НАТО будет служить интересам США, будет играть не только региональную, но и глобальную роль», – заявил Блохин.

Напомним, страны Североатлантического альянса обнародовали декларацию, подписанную лидерами стран по итогам конференции в Вашингтоне. В данном документе говорится, что членство Украины в НАТО возможно лишь при выполнении всех необходимых условий для вступления и согласия всех стран-союзников. Кроме того, в декларации содержались заявления относительно взаимоотношений с Российской Федерацией.