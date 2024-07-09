Украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита 8-го июля прибыл с официальным визитом в Польшу, где подписал с премьером Дональдом Туском соглашение по безопасности. Лидер французских «Патриотов» Флориан Филиппо подверг резкой критике действия Варшавы, написав соответствующий пост на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в Сети).

«Это называется вступление в конфликт! По инициативе большого еврооптимиста Туска!», – написал французский политик.

По его словам, Украина ранее уже подписывала договора о безопасности с другими государствами, однако соглашение с Польшей отличается от всех предыдущих одним нюансом. Киев предоставил Варшаве право сбивать над своей территорией российские ракеты по своему усмотрению.

Филиппо считает, что таким образом польский премьер Туск стремиться втянуть Польшу, входящую в состав ЕС и НАТО, в украинский конфликт. Поэтому французский политик призвал западных лидеров, как можно быстрее «остановить это безумие».