В Сети появилось уникальное видео, на котором запечатлен процесс подготовки и сброса авиабомбы ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции.

УМПК превращает и без того весьма грозную бомбу в опасное дальнобойное вооружение, которое громит любые позиции противника.

Один из летчиков истребителя-бомбардировщика Су-34, являющегося носителем таких боезарядов, рассказал, что ФАБ-3000 является бомбой повышенного могущества. После нее на месте удара остается лишь лунный ландшафт.

В радиусе 500 метров от места взрыва фиксируются очень серьезные разрушения, а вторичные осколки разлетаются на километр.

Ранее стало известно, что авиабомбы ФАБ-3000 массово изготавливаются с февраля 2024 года на предприятии в Нижегородской области.