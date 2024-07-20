Погибший в прошлом году в зоне спецоперации старший лейтенант Александр Ерин, останки которого были эксгумированы в Краснодарском крае, ушел на фронт обманным путем. Прах погибшего военнослужащего родственники решили перезахоронить в родном населенном пункте в Тамбовской области.

По словам Алены, жены погибшего бойца, он ушел на фронт, обманув своих родных. Женщина отметила, что Александр показал ей повестку из военкомата, хотя на самом деле отправился в зону СВО добровольцем.

«Когда объявили частичную мобилизацию, Александр принес мне повестку, сказал, что его якобы призвали, и он отправится на СВО», – рассказала Алена, отметив, что позже в военкомате узнала, что ее муж отправился на фронт добровольцем.

Находясь в зоне боевых действий, Ерин регулярно созванивался с женой, даже когда находился раненный в госпитале. Однако женщина не знала, где ее супруг, и когда он перестал выходить на связь, забила тревогу. Целый год она не могла узнать, где ее супруг, и что с ним случилось. В июле 2024 сотрудники военкомата связались с ней, сообщив, что Александр Ерин скончался в госпитале от полученного ранения и похоронен в Краснодарском крае.