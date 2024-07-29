Сход с путей пассажирского поезда Казань-Адлер произошла из-за грубого нарушения правил дорожного движения водителем грузового КамАЗа, выехавшего на железнодорожный переезд под запрещающий сигнал семафора. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорого (РЖД).

В настоящий момент известно, что скорость в момент столкновения составляла около 65 километров в час, поскольку машинист успел активировать систему экстренного торможения. Однако несмотря на все усилия машиниста избежать столкновения с грузовиком не удалось.

Всего в пассажирских вагонах поезда Казань-Адлер находилось более 700 человек. Уже известно о 110 пострадавших в результате схода поезда с путей. По предварительным данным, два человека могли погибнуть при крушении поезда.

«Информация о пострадавших уточняется. На место вызваны оперативные службы и восстановительные поезда», – сообщает пресс-служба РЖД.