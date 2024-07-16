В американском обществе продолжают обсуждать странности недавнего покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Журналисты и пользователи социальных сетей обратили внимание на два момента: предполагаемую «сообщницу стрелка» и тайную лестницу, по которой Крукс смог забраться на крышу здания.

Один из пользователей социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России), обратил внимание женщину, сидевшую на трибунах за спиной Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании. В момент стрельбы дама сохраняла невозмутимое выражение лица и пыталась снимать происходящее на камеру мобильного телефона.

Также стало известно, каким образом стрелку удалось забраться на крышу здания, с которого он впоследствии открыл огонь в Дональда Трампа. На опубликованных в Сети кадрах, можно увидеть тайную лестницу, приставленную к зданию в укромном месте. Лестница была скрыта от глаз посетителей митинга растительностью.

Однако данный факт порождает ряд вопросов. Во-первых, приставленная лестница в тайном месте означает, что Крукс заранее посещал место будущего покушения на Трампа. Во-вторых, почему агенты Секретной службы не обратили внимание на лестницу.