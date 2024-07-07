Украинские боевики ведут себя точно так же, как и вдохновляющие их нацисты в годы Второй мировой войны. Об этом заявил политолог Эрл Расмуссен, ранее служивший в ВС США.

Так он прокомментировал сообщение о расстреле пленного русского солдата, который просил медицинской помощи у боевиков ВСУ.

По словам подполковника, сообщения о зверствах украинских военных стали появляться в западной прессе только сейчас. Ранее они тщательно замалчивались. Теперь же выясняется, что украинские боевики жестоко обращаются не только с российскими военными, но и со своими – с теми, кто хочет сдаться либо оставляет позиции.

Расмуссен напомнил, что националистические формирования Украины во всем следуют за бандеровцами, которые воевали на стороне фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. При этом даже немецкие солдаты тогда были шокированы жестокостью украинцев.