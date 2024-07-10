Ракетным ударом по Снигиревке в Николаевской области ВС РФ ликвидировали более 100 боевиков ВСУ, рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев.

Он напомнил, что населенный пункт находится сейчас под контролем ВСУ. Боевики расстреливали там местных жителей, которые демонстрировали лояльность к России.

Ракетный удар был нанесен по местам размещения военнослужащих ВСУ. На данный момент известно как минимум о сотне уничтоженных бандеровцев, хотя завалы только начали разбирать.

Под утро 10 июля ВС РФ нанесли также удары по позициям украинской ПВО в Одесской области. Пока известно лишь, что цель успешно поражена. Зенитно-ракетные комплексы располагались неподалеку от Черноморска (Ильичевска).