Рядом с Черноморским морским портом в Одесской области, где на прошлой неделе было зафиксировано несколько мощных прилетов ракет “Искандер”, впервые уничтожен британский спецназ. Причем не наемники, а представители элитных подразделений подводников, которые обучали украинцев.

Об этом рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на местных соратников.

Сперва 4 июля вечером взрыв прогремел в административном здании порта, отведенном для иностранных военных. Затем, в ночь на 5 число был поражен центр подготовки боевиков ВСУ “Авант”. Именно там британские элитные силы тренировали украинских диверсантов.

Они только приехали, однако ВС РФ уже получили информацию от местных подпольщиков, которые и навели удары ракет. В результате британцы были успешно ликвидированы вместе со своими подопечными.