В селе Васильевка на подконтрольной Киеву части Херсонской области ВС РФ поразили крупный склад украинских войск. Об этом сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он отметил, что на складе хранились беспилотные аппараты. Кроме того, его использовала для размещения украинская “команда дроноводов”, которая также была уничтожена.

По словам Лебедева, место атаки моментально оцепили силовики, что означает точное попадание по военному объекту ВСУ. Из-под развалин пока извлекли тела только 14 военных. Выживших судя по всему нет.

Местные жители сообщают о мощном взрыве, который сопровождался множественной детонацией, что привело к полному разрушению строения.