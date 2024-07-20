В окрестностях Херсона течением реки Днепр к берегу ежедневно прибивает по нескольку тел погибших украинских военнослужащих. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал представитель пророссийского подполья.

По его словам, на правом берегу Днепра в Херсонской области местные жители ежедневно находят по 2-3 тела, погибших украинских военнослужащих. Их тела прибивает течением реки к берегу. При этом погибших бойцов украинской армии местные жители опознают по военной экипировке и шевронам ВСУ.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее сообщил, что при попытке форсирования Днепра украинская армия потеряла около пяти тысяч бойцов. Он отметил, что бессмысленная попытка ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра привела к тому, что в реку попали тысячи трупов украинских военнослужащих.

Украинское издание «Следствие.Инфо» в своем материале сообщило, что только по официальным данным ВСУ записали в «пропавшие без вести» 780 военнослужащих, которые были отправлены в село Крынки для создания плацдарма.