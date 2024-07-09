Сразу после полуночи во вторник, 9 июля, в Николаевской области прогремели взрывы. О них рассказал координатор местного подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Николаев, прилеты. В 15 минут первого ночи, прилетело в области», — сообщил подпольщик.

Он отметил, что пока нет информации о пораженной цели. Данные уточняются.

Напомним, 8 июня под удар ВС РФ попал Киев. После ударов российских ракет вспыхнули сильные пожары сразу в трех районах украинской столицы, шесть крылатых боезарядов Х-101 атаковали завод “Артем”, который выпускал ракеты класса “воздух-воздух” для Воздушных сил.

Также взрывы гремели в Киевской и Днепропетровской областях.